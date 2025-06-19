Путина пригласили на саммит G20

Президента РФ Владимира Путина пригласили на саммит стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Марат Бердыев на Петербургском международном экономического форуме (ПМЭФ).

По его словам, официальное приглашение Москва получила на прошлой неделе от президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафоса, где и пройдет саммит.

«Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в „двадцатке“ имеется. Разумеется, решение по этому поводу будет приниматься непосредственно главой российского государства Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал Бердыев.

По его словам, последние несколько лет Россию на саммите G20 представлял министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Саммит G-20 пройдет в Йоханнесбурге 21–22 ноября 2025 года. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим этот саммит. В состав «Большой двадцатки» входят 19 стран и Европейский союз (ЕС), которые вместе представляют около 85% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), 75% международной торговли и 60% населения планеты.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.