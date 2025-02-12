Сийярто сообщил, что Венгрия нашла способ оплатить российский газ

Венгрия нашла способ расплатиться за российские газ, нефть и ядерное топливо, несмотря на американские санкции против Газпромбанка, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что решение было достигнуто, но подчеркнул, что подобные ситуации не должны возникать в международной политике.

Сийярто также охарактеризовал введенные ограничения как разочаровывающий шаг со стороны прошлой администрации США, добавив, что она осознавала, что некоторые ее союзники окажутся в уязвимом положении.

Министр обратил внимание на несколько недружественных действий прежних властей США: так, предшествующая американская администрация, например, аннулировала соглашение о предотвращении двойного налогообложения, установила ограничения на въезд в США для граждан Венгрии и ввела санкции против главы Кабинета министров Венгрии Антала Рогана.

Кроме того, министр сообщил, что Вашингтон подтвердил Будапешту, что «в ближайшее время» пересмотрит недружественные инициативы предыдущего руководства, которые были основаны «на мести».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия находится под постоянным давлением США и Евросоюза.