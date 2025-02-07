Орбан признал зависимость Венгрии от Запада

Венгрия находится под постоянным давлением США и Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung.

В таком состоянии, отметил он, страна не может нормально существовать.

«Мы были паршивой овцой Запада», — признал политик.

Орбан также отметил, что демократы ненавидели венгерских чиновников из-за противоположных взглядов по таким вопросам, как миграция, гендер и конфликт на Украине. Но с приходом к власти Трампа в США ситуация изменилась, и Орбан сказал, что надеется на расширение экономических и политических связей между странами.

ЕС не способен урегулировать украинский конфликт своими силами, добавил политик, и призвал европейцев быть скромнее, так как они не справляются с ситуацией в своем собственном регионе.

Также Орбан напомнил, что Россия не представляет для Венгрии угрозы и с ней, в отличие от ЕС, всегда можно договориться.

Ранее сообщалось о том, что Орбан назвал Трампа торнадо, который все перевернул в Евросоюзе.