Силуанов опроверг применение спецмер для наполнения бюджета РФ в 2025 году

Российское Министерство финансов в 2025 году не планирует применения каких-либо экстраординарных мер для увеличения бюджетных доходов. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов, его слова привело РИА Новости.

Министр согласился с тем, что на доходы бюджета России в текущем году влияют негативные тенденции на внешних рынках. Тем не менее, по его словам, в Минфине не планируют вводить в 2025 году какие-либо чрезвычайные меры, чтобы повысить приток финансов.

«К таким решениям негативно относится бизнес, потому что справедливо говорит, что если уж вводить какие-то налоговые решения, то нужно их обсуждать», — указал он.

Силуанов добавил, что в целом ситуация с наполнением бюджета протекает неплохо. За первые четыре месяца текущего года в бюджет поступило около 3 трлн руб, что на 1% выше прогноза.

Ранее Силуанов рассказал о темпах внедрения цифрового рубля в России. По его словам, планируется запустить в пользование такие платежные средства уже в 2026 году. В этом году, по его словам, цифровой рубль могут проверить внутри коммерческих банков.