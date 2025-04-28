Стало известно, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль планируют ввести в пользование уже в 2026 году. Об этом со ссылкой на лекцию главы ведомства пишет «Интерфакс».

Пилотный старт цифрового рубля в России состоялся в 2023 году, но полноценно его могут внедрить лишь в 2026-м. По словам Силуанова, Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей. Он полагает, что россияне смогут расплачиваться третьей формой российской национальной валюты в следующем году.

«В том году и в прошлом году мы провели несколько транзакций, бюджетных транзакций по перечислению цифровых рублей, которые никуда не денутся, будут сохранны, по которым можно будет проверить целевой характер использования средств. И цифровой рубль надежен на 100%», — рассказал Силуанов.

Силуанов напомнил, что в этом году цифровой рубль могут проверить внутри коммерческих банков.

Таким образом, в 2026 году россияне смогут платить цифровым рублем, а также наличным и безналичным способами.

Ранее сообщалось, что Эльвира Набиуллина рассказала о ходе тестирования цифрового рубля