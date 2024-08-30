Силуанов предположил, какого уровня будет дефицит бюджета в России по итогам года

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета по итогам года будет не больше 1,1% ВВП. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило РИА Новости.

Представитель Минфина подчеркнул, что за первые шесть месяцев 2024 года этот уровень зафиксировали на отметке 0,7%.

Эксперт также высказался о темпах роста экономики России. По его словам, она опережает все прогнозы: уровень прибыли значительно выше прошлых лет, он опережает планы.

«Доходы в этом году выросли почти на 5 трлн руб. Если говорить точно: 4,7 трлн руб. — выше, чем в соответствующий период прошлого года», — добавил Силуанов.

Министр подчеркнул, что все финансовые обязательства государства по поддержке экономики даже перевыполняются. По прогнозам Силуанова, к началу 2025 года отечественный ВВП должен вырасти на 3,9%.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин России продолжил политику высоких пошлин на ввоз в страну семян подсолнечника, чтобы защитить внутренний продовольственный рынок.