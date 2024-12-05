Силуанов: РФ использует западные активы для развития регионов

Западные страны используют проценты с доходов от замороженных российских активов. В ответ на действия западных стран Россия делает то же самое. Только доходы от активов Запада РФ направляет на развитие регионов, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналисту Павлу Зарубину.

Видео опубликовано в его телеграм-канале.

Силуанов напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» заявил о том, что западные страны сейчас используют не основной объем золотовалютных резервов, а проценты с доходов российских активов.

Ранее Силуанов назвал причину сложившейся с курсом рубля ситуации.