Силуанов назвал причину сложившейся с курсом рубля ситуации
Силуанов объяснил ситуацию с курсом рубля введением санкций против Газпромбанка
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Ситуация с курсом рубля возникла по причине введения санкций в отношении Газпромбанка, а в ближайшей перспективе она придет в порядок. Как пишет РИА Новости, об этом во время общения с журналистами сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Как уточнил руководитель, ситуация с курсом рубля начала развиваться подобным образом из-за того, что Газпромбанк является основным банком участником внешнеэкономических расчетов страны. В настоящее время ситуация приходит в норму.
«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке», — заявил глава министерства.
При этом руководитель не стал уточнять, какой конкретно курс рубля он имеет в виду.
Ранее сообщалось о том, где в Московской области работники сферы промышленности получают самые большие зарплаты.