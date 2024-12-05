Силуанов назвал причину сложившейся с курсом рубля ситуации

Ситуация с курсом рубля возникла по причине введения санкций в отношении Газпромбанка, а в ближайшей перспективе она придет в порядок. Как пишет РИА Новости, об этом во время общения с журналистами сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Как уточнил руководитель, ситуация с курсом рубля начала развиваться подобным образом из-за того, что Газпромбанк является основным банком участником внешнеэкономических расчетов страны. В настоящее время ситуация приходит в норму.

«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке», — заявил глава министерства.

При этом руководитель не стал уточнять, какой конкретно курс рубля он имеет в виду.

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