Ситибанк разблокировал часть замороженных активов россиян без лицензии Euroclear

Клиенты российского Ситибанка начали получать выплаты от замороженных активов, которые ранее были заблокированы на счетах без лицензии Euroclear. Об этом стало известно изданию «РБК-Инвестиции».

Отмечается, что это стало первым случаем массовой разблокировки средств на прямом счете российского брокера в бельгийском депозитарии.

Юристы предполагают, что разблокировка счета может быть связана с уходом Citigroup из России, что могло подтолкнуть Ситибанк к получению необходимых разъяснений от Euroclear или Казначейства Бельгии. Возможно, банк самостоятельно инициировал процесс получения лицензии, и Euroclear начал ее исполнять.

Следует отметить, что Ситибанк не находится под санкциями Европейского союза (ЕС) и располагает прямым счетом в Euroclear. В цепочке между инвестором и бельгийским депозитарием также отсутствуют подсанкционные лица.

Несмотря на такие положительные новости, эксперты полагают, что такой кейс не станет системным.

Уникальная схема хранения активов Ситибанка не может быть распространена на все случаи в связи с продолжающимися санкциями и нестабильностью в финансовой системе, утверждают они. Вероятнее всего, централизованная разблокировка активов без лицензии останется маловероятной, однако точечные разблокировки у брокеров, переставших работать в РФ, могут все же происходить.

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