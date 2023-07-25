«Ситуация под контролем»: выяснилось, что будет с ценами на хлеб и булочки в России

На фоне мирового роста цен на пшеницу в России не стоит ожидать подорожания хлебобулочных изделий. Об этом рассказала доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

По ее словам, российский рынок испытывает на себе воздействие скачков мировых цен на пшеницу, но это касается прежде всего экспортных поставок. Однако даже по ним цены не увеличиваются теми же темпами, что и в мире.

«Так, по данным «Совэкон», средние цены FOB (экспортные цены) на российскую пшеницу возросли примерно на 5%, до 235–240 долларов за тонну. Но ситуация на внутреннем рынке находится под контролем правительства РФ, которое в случае повышения цен на пшеницу или соответствующих рисков может использовать инструменты для стабилизации», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Например, уточнила собеседница, власти могут повысить вывозные таможенные пошлины на пшеницу. За счет этого прибыль от экспорта снизится, часть товарных потоков перенаправится на внутренний рынок. Увеличится предложение, и цены снизятся.

«Кроме того, в России ожидается высокий урожай зерновых в этом году, что также будет сдерживающим фактором в динамике цен. А учитывая невысокую долю зерна в цене хлебобулочных изделий, не стоит ожидать роста цен на эти товары», — отметила Прикладова.

В целом же, подытожила эксперт, завершение зерновой сделки действительно вызвало волатильность мировых цен на пшеницу, но эти изменения носят больше спекулятивный характер.

Ранее в США подорожала пшеница после заявления России о движении судов в украинские порты.