Скандалы с Turkish Airlines подняли вопрос о сокращении иностранных рейсов в России
ООП России пригрозило иностранным авиакомпаниям сокращением рейсов
Фото: [unsplash.com]
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) готовит радикальное предложение для Минтранса из-за участившихся скандалов с иностранными авиакомпаниями. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Идея ООП в том, чтобы сокращать количество рейсов иностранных авиакомпаний, систематически нарушающих права российских пассажиров. Поводом стали повторяющиеся инциденты с Turkish Airlines, которая в выходные 9-10 августа вновь недогрузила 730 мест багажа на рейсах из Антальи во Внуково.
«После совещаний в Росавиации и Минтрансе перевозчик продемонстрировал лишь незначительные улучшения, тогда как проблема остается системной и действующее законодательство не соблюдается», — подчеркивает руководтель ООП Илья Зотов.
Инициатива ООП предполагает внесение изменений в воздушное законодательство. Например, за повторные нарушения иностранным перевозчикам будут сокращать частотность рейсов.
Предложение хотят внедрить с осенне-зимнего расписания, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. К тому времени идею по необходимости скорректируют.
При этом еще 1 августа Минтранс пояснил, что не собирается ограничивать количество рейсов из-за скандальных историй с турецким перевозчиком. Однако 11 августа история с багажом повторилась, что вызвало бурную реакцию ООП и пассажиров.