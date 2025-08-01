Минтранс РФ не будет ограничивать рейсы Turkish Airlines из-за проблем с багажом

Министерство транспорта России не планирует вводить жесткие меры против Turkish Airlines, несмотря на участившиеся жалобы пассажиров на проблемы с багажом. Об этом заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, передает ТАСС.

По его словам, ведомство предпочитает конструктивный диалог с авиакомпанией, несмотря на множественные жалобы российских туристов на забытый багаж.

«Мы попросили коллег (власти гражданской авиации) провести работу с перевозчиком, чтобы люди, безусловно, туристы, которые улетают туда с одним количеством багажа, возвращаются, больше везут обратно (багажа), <…> в целом ситуация должна быть исправлена», — подчеркнул Потешкин.

Он подчеркнул, что ведомство определило механизм решения проблемы и намерено продолжать дружественные переговоры с авиаперевозчиком.

В последнее время участились жалобы российских пассажиров на то, что авиакомпания Turkish Airlines забывает загружать их багаж на рейсы. Например, 23 июля, сообщалось, что тысячи россиян остались без багажа после полета рейсами турецкой авиакомпании. Отмечалось, что люди также пожаловались на долгий процесс возврата потерянных вещей и отсутствие оперативной помощи.

Ранее сообщалось, что отели в Турции снизили стоимость проживания из-за падения спроса у российских туристов.