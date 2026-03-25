Скидки уходят в прошлое: эксперт раскрыла новые правила торговли на маркетплейсах

Министерство промышленности и торговли РФ предложило изменить правила игры на маркетплейсах, и эти перемены могут больно ударить по кошелькам покупателей. Речь идет о запрете самим площадкам влиять на конечную цену товаров — оставить это право только продавцам. Доцент университета «Синергия» Лариса Каменская объясняет: когда у маркетплейса отбирают инструменты стимулирования спроса — кешбэки, бонусы, акции, скидки, — это автоматически усложняет жизнь селлерам. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что те, в свою очередь, будут закладывать новые издержки в цену. Прогноз неутешительный: товары могут подорожать в среднем на 15%. Покупатель, привыкший ловить «распродажные» предложения, лишится привычного объема краткосрочных выгод.

По словам эксперта, у медали есть и обратная сторона. Цены станут более прозрачными и предсказуемыми. Исчезнет практика, когда вчерашний «хит по скидке» сегодня вдруг взлетает в полтора раза, и ты ловишь себя на мысли, что не понимаешь, сколько же товар стоит на самом деле. Стабильность, пусть и на более высоком уровне, может оказаться для кого-то предпочтительнее вечных качелей.

По ее мнению, в итоге потребителям, скорее всего, придется выбирать между привычными скидками и понятной, но более дорогой ценой. Реформаторы, видимо, рассчитывают, что в долгосрочной перспективе рынок выиграет от честности, а покупатели — от отсутствия иллюзий. Но пока ясно одно: если законопроект примут, на Озоне и Wildberries начнется новая эра, и готовиться к ней стоит уже сейчас.

