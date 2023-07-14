Склад для хранения изделий из металла появился в подмосковной Дубне

Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового складского помещения на Коммунальном проезде в городском округе Дубна. Отмечается, что застройщиком является ООО «ТЕХНОТЕМП». В проект было инвестировано порядка тридцати миллионов рублей.

Здание имеет общую площадь более одной тысячи квадратных метров. При этом ожидается, что здесь будут размещать и хранить изделия серийного и индивидуального производства. Ввод объекта в эксплуатацию создаст на территории муниципалитета десять новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье выросло число субъектов МСП: 430 тысяч субъектов и 530 тысяч самозанятых.