Склад для хранения продуктов планируют построить в подмосковном Солнечногорске

Застройщика «Деликатес Дичь» собирается возвести в городском округе Солнечногорск склад для хранения продуктов. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что склад расположится на участке площадью два гектара. Часть объекта застройщик планирует сдавать в аренду, а часть — использовать для хранения колбас, полуфабрикатов и иных продуктов собственного производства. Объем инвестиций составит до ста миллионов рублей. Будет создано пять рабочих мест.

Данный проект теперь сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья, который окажет содействие на всех стадиях реализации, подготовит подробную дорожную карту, а также поможет устранить административные барьеры при получении согласований и разрешений, и будет всегда на связи.

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