Склад для хранения стройматериалов появится в деревне под Солнечногорском

В деревне Есипово под Солнечногорском построят склад для хранения строительных материалов площадью свыше 930 квадратных метров. Минжилполитики Подмосковья выдало застройщику разрешение на возведение объекта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В проект будет инвестировано пятьдесят восемь миллионов рублей. Склад предназначен для хранения продукции одной их подмосковных компаний, основным направлением которой является поставка на рынок России стеклянной мозаики и клинкерных ступеней.

Новый склад станет частью складского комплекса предприятия. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. После ввода объекта в эксплуатацию появится четырнадцать новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Ступино построят завод по производству газобетонных блоков. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.