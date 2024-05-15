Склад для разгрузки и хранения специализированной техники построят в подмосковном Подольске

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на строительство нового здания для разгрузки и хранения крупногабаритного сменного оборудования для специализированной техники в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что застройщиком нового объекта выступит предприятие «Подольскагропромснаб». При этом проект находится на сопровождении Центра Содействия Строительству, который входит в структуру ведомства.

Ожидается, что площадь будущего специализированного склада превысит две тысячи квадратных метров, а в его возведение и дальнейший запуск вложат порядка четырехсот пятидесяти миллионов рублей. С окончанием строительства, которое намечено на май 2025 года, в муниципалитете будут созданы тридцать дополнительных рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что экспорт подмосковной сельхозпродукции в этом году должен превысить два миллиарда долларов.