Склад хранения сырья для производства лакокрасочных аэрозолей достроили в подмосковных Электроуглях

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили, как организована пожарная безопасность на складе хранения и выдачи легковоспламеняющихся жидкостей, который возвели в городе Электроугли Богородского городского округа.

Отмечается, что застройщик предоставил всю исполнительную документацию на монтаж и испытание указанных систем. Пожарная сигнализация и звуковое оповещение при активации тревожной кнопки функционируют исправно. На территории установлены наружные пожарные гидранты.

По результатам проведенной проверки инспектор выдал заключение о соответствии объекта строительства проектной документации. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод склад в эксплуатацию.

Площадь склада составляет почти триста сорок квадратных метров. Ожидается, что здесь в подземных резервуарах будут хранить сырье и компоненты, используемые в производстве лакокрасочных аэрозолей. При этом общий объем хранения сырья составит порядка ста двадцати тысяч тонн.

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