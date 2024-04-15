Склад высокой сейсмоустойчивости построит подмосковная компания в Казахстане

Компания «Бережливый склад» из подмосковной Балашихи планирует реализовать в Казахстане проект складского комплекса высокой сейсмоустойчивости. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что с таким необычным заказом к балашихинской компании обратились клиенты из Казахстана еще в прошлом году. Главным условием заказчика была именно высокая сейсмоустойчивость конструкции — склад должен выдерживать даже землетрясения. Все элементы склада будут создаваться компанией «Бережливый склад» в Балашихе.

Комплекс общей площадью десять тысяч квадратных метров планируют сдать заказчику в 2025 году. Применение инновационных материалов и конструкций позволит складу выдерживать сильные землетрясения, обеспечивая сохранность товаров и безопасность персонала. Кроме того, планируется внедрение таких передовых решений, как автоматизированные системы управления складом, интеллектуальное освещение и климатические системы для оптимальных условий хранения.

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