Склад за 100 млн рублей для хранения корпусной мебели построят в Раменском
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В Раменском построят склад площадью свыше трех тысяч квадратных метров. Там будут хранить запчасти и комплектующие для корпусной мебели.
Разрешение на возведение объекта выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что застройщик вложит в строительство сто миллионов рублей. Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве региона. После возведения склада в округе появится четырнадцать новых рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал Московской области за первое полугодие превысили 500 миллиардов рублей.