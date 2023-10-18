Склад за 100 млн рублей для хранения корпусной мебели построят в Раменском

В Раменском построят склад площадью свыше трех тысяч квадратных метров. Там будут хранить запчасти и комплектующие для корпусной мебели.

Разрешение на возведение объекта выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что застройщик вложит в строительство сто миллионов рублей. Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве региона. После возведения склада в округе появится четырнадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал Московской области за первое полугодие превысили 500 миллиардов рублей.