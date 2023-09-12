Складской корпус появится на территории комплекса по производству кофе в Подмосковье

Министерство жилищной политики Московской области выдало компании «АРАБИКА» разрешение на строительство складского корпуса №2 на территории комплекса по производству кофе и кофейной продукции в Подольске.

Отмечается, что данный проект сопровождает персональный менеджер Центра Содействия Строительству при правительстве региона.

Объект площадью почти полторы тысячи квадратных метров будет построен для хранения тары под кофейную продукцию — кофе и какао. Застройщик планирует инвестировать в данный проект сорок миллионов рублей, будет создано десять рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье ценит дружбу с иностранными коллегами.