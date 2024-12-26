В городе Гусь-Хрустальный водитель внедорожника протаранил здание военкомата

В городе Гусь-Хрустальный водитель внедорожника УАЗ «Патриот» снес забор, протаранил здание военкомата, после чего поджег машину.

По предварительной информации, 50-летний мужчина пошел на преступление под влиянием мошенников с Украины.

После содеянного он пытался скрыться, но его задержали.

На место ЧП прибыли спасатели МЧС. Им удалось быстро потушить пожар.

Злоумышленник доставлен в отделение полиции, он дает показания.

Ранее сообщалось о том, что в России произошла серия нападений на банки и банкоматы.