В городе Гусь-Хрустальный водитель внедорожника протаранил здание военкомата
Фото: [телеграм-канал МЧС России]
В городе Гусь-Хрустальный водитель внедорожника УАЗ «Патриот» снес забор, протаранил здание военкомата, после чего поджег машину.
Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал Shot.
По предварительной информации, 50-летний мужчина пошел на преступление под влиянием мошенников с Украины.
После содеянного он пытался скрыться, но его задержали.
На место ЧП прибыли спасатели МЧС. Им удалось быстро потушить пожар.
Злоумышленник доставлен в отделение полиции, он дает показания.
Ранее сообщалось о том, что в России произошла серия нападений на банки и банкоматы.