Сколько можно переводить без проблем: за чем на самом деле следят банки

В России нет установленного лимита на переводы между физлицами, но банки могут заинтересоваться операциями, которые выглядят подозрительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РЭУ имени Плеханова Юлию Мягкову.

По ее словам, ключевую роль играет не сумма, а характер операций. Подозрение вызывают резкие изменения в привычных тратах, частые переводы разным людям и попытки дробить крупные суммы на мелкие. Такие действия могут попасть под контроль финансового мониторинга.

При этом существуют технические ограничения: через Систему быстрых платежей можно переводить до ₽1 млн за операцию самому себе и до ₽100 тыс. в месяц другим людям без комиссии. Банки также вправе устанавливать собственные лимиты.

Эксперт советует при крупных переводах указывать комментарии — например, «подарок» или «помощь родственнику» — и не совершать нетипичных операций. Если движение денег соответствует обычному поведению клиента, риск блокировки минимален.

Ранее сообщалось, что контроль за доходами и переводами россиян ужесточат.