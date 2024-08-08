Сколько нужно копить на однокомнатную квартиру в Подмосковье: взгляд эксперта

Сколько стоит копить на однокомнатную квартиру в Подмосковье — вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. У каждого разные финансовые возможности, семейные обстоятельства, взгляды на жизнь, интересы и так далее. Для кого-то покупка квартиры даже большой метражности не представляет особой проблемы, а другие копят на собственный «угол» всю жизнь. О том, какие правила нужно соблюдать, что обзавестись собственным жильем, Regions рассказала доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, исходя из того, что среднемесячная заработная плата в Московской области составляет порядка 62 тыс. руб., а минимальная стоимость однокомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье начинается от пяти миллионов, то для того, чтобы приобрести жилплощадь в собственность, понадобится не менее 80 месяцев или чуть более шести-семи лет.

«Конечно, подобные расчеты мало соответствуют реальности. Ведь откладывать кровно заработанные денежные средства ежемесячно в полном объеме не получится. Так, согласно экспертным расчетам, каждый среднестатистический житель ежемесячно в состоянии, безболезненно для себя, отложить не более 20% от полученного дохода. То есть — около 12 400 руб», — рассказала Проданова Regions.

Получается, что при такой сумме ежемесячных накоплений заселиться в «однушку» возможно через 33 года. При этом не берется в расчет временной фактор: не учитывается инфляция, возможный рост заработной платы или стоимости жилья на момент ее приобретения.

«А если рассмотреть вариант использования заемных средств, то, чтобы позволить себе взять ипотечный кредит на квартиру стоимостью пять миллионов рублей, нужен стартовый капитал не менее 30%, или полтора миллиона. Воспользуемся расчетами приведенными ранее. Чтобы накопить на стартовый капитал для получения ипотеки, придется ежемесячно откладывать не менее 20% на протяжении 10 лет», — добавила эксперт.

Ситуация в корне изменится, если ваши возможности позволят откладывать более серьезные суммы, или личный доход значительно превысит размер среднестатистической заработной платы по Московской области.

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