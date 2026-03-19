Zeekr 9X стал лидером «серого» импорта китайских авто в РФ

По итогам первых двух месяцев 2026 года определилась тройка лидеров среди китайских автомобилей, ввозимых в Россию по схеме параллельного, или «серого», импорта, пишет портал cenyavto.com. Отмечается, что данные основаны на статистике регистраций и таможенных оформлений.

Третье место занял кроссовер Xiaomi YU7 — зафиксировано 150 ввезенных единиц. На втором месте расположился Lynk & Co 900 с показателем 560 автомобилей.

Абсолютным лидером стал гибридный кроссовер Zeekr 9X. За два месяца в Россию ввезли 906 таких машин, что почти вдвое превышает результат ближайшего преследователя. Zeekr 9X демонстрирует устойчивый покупательский интерес, несмотря на отсутствие официальных поставок.

Рейтинг подтверждает, что российские потребители продолжают активно искать альтернативные каналы приобретения современных китайских моделей, даже с учетом всех сложностей параллельного импорта.

