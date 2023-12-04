«Слишком большой риск»: экономист предостерегла россиян от распространенной ошибки в преддверии Нового года

Народная мудрость гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому некоторые россияне стараются отметить этот праздник с особенным шиком и размахом, что наносит солидный удар по их бюджету.

Нередко для того, чтобы накрыть стол или купить достойные новогодние подарки близким, граждане обращаются к потребительскому кредитованию или кредитным картам, считая, что так Новый год пройдет менее накладно для бюджета. Например, опросы финансовой экосистемы Unicom за прошлый год свидетельствовали о том, что такую стратегию выбрали 15% россиян.

Однако по мнению доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, это серьезная ошибка.

«Конечно, есть кредитные карты, которые предполагают оплату процентов только в случае, если человек не укладывается в льготный период. Но в случае «просрочки» ставки по ним очень высокие на фоне большого значения ключевой ставки, которая вполне может повыситься в декабре», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экономист уточнила: если нет четкой уверенности в том, что с долгом удастся расплатиться в течение льготного периода, деньги с кредитки брать не стоит.

«Уж слишком большой риск сильно переплатить за предновогодние покупки. Граждане не всегда могут оценить свою платежеспособность, и это может пагубно отразиться на дальнейшей оплате расходов по карте», — предостерегла собеседница.

Ранее выяснилось, во сколько обойдется вызов Деда Мороза со Снегурочкой на дом в этот Новый год.