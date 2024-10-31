Словакия впервые стала ведущим импортером российских товаров среди стран ЕС

В конце лета Словакия увеличила объем закупок продукции из России в 2,1 раза, достигнув €320,9 млн, впервые заняв позицию главного импортера в ЕС.

Италия расположилась на втором месте с объемом покупок в €319,2 млн, а Венгрия замыкает тройку лидеров с €300,3 млн. Еще три страны — Австрия, Нидерланды и Испания — импортировали продукцию из России на сумму свыше €200 млн.

Однако, как показывают статистические данные, с начала 2022 года по второй квартал 2024 года объем импорта в ЕС из России сократился на 87%.

При этом во втором квартале текущего года импорт из России в ЕС и экспорт в Россию уменьшились на 16,0% и 9,5% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом.

Основные группы товаров, которые ЕС импортирует из России, включают никель, газ, нефть, удобрения и металлы, в то время как экспортируемые из ЕС в Россию товары — это транспортные средства, медикаменты, электротехнические изделия и пластмассы.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) расширить программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции на международных рынках. Он добавил, что необходимо действовать как в непосредственном взаимодействии, так и дистанционно — через цифровые платформы и торговые каналы.