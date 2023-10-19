«Смели за полмесяца»: россияне выстроились в очереди за жильем в новостройках

Россияне начали активно скупать первичную недвижимость. Эта тенденция имеет все шансы продолжиться и в следующем году, рассказал эксперт по новостройкам Москвы Роман Крылов.

По его словам, сейчас покупают все сегменты и форматы жилья. Это относится не ко всем жилым комплексам и не ко всем классам жилья, но в «комфорте» и в некоторых объектах бизнес-класса такая ситуация фиксируется.

«Люди буквально стоят в очередя. В одном ЖК время ожидания — 2-3 часа, плюс консультация, которая, как правило, длится полтора часа с учетом просмотра шоу-румов, похода в уже готовый дом и просмотра квартир», — пояснил специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Происходит это, по словам собеседника, в связи с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, а также потому, что уже летом 2024 года срок действия программы льготной ипотеки истечет.

«Граждане стараются сохранить средства, то есть купить что-нибудь, потому что никто не знает, что будет дальше. Несомненно, сейчас происходит наплыв клиентов. Подогревает интерес граждан и то, что многие застройщики запустили программы ипотеки без первоначального взноса, воспользоваться которыми ранее можно было, только пройдя очень жесткий отбор со стороны банка. Как правило, это мало кому удавалось», — пояснил Крылов.

Он добавил, что в рамках ипотеки без первоначального взноса сейчас происходит наценка на квартиры от 23% до 28%, но покупателей это не останавливает.

«Здесь застройщик буквально вносит 20% от стоимости жилья на счет эскроу вместо покупателя. На одном из объектов полкорпуса смели за полмесяца. Вообще не осталось ни однокомнатных квартир, ни студий. Немного двухкомнатных осталось. Застройщики сейчас вот этими программами хотят просто сорвать куш до конца года», — добавил риелтор.

Сейчас, отметил Крылов, фиксируются пиковые продажи, и они продолжатся как минимум до конца года.

«Люди хотят успеть купить жилье по господдержке. Ключевая ставка так и продолжит расти, и никто никаких прогнозов не делает на ее понижение в следующем году, наоборот, прогнозируется рост. Так что «вторичка» станет просто недосягаемой», — подытожил специалист.

Ранее на рынке новостроек начался аврал.