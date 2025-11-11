На Кавказе взвинтили цены на интимную пластику из-за ажиотажного спроса

На Кавказе наблюдается беспрецедентный ажиотаж вокруг одной из самых деликатных пластических операций — гименопластики. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, врачи в Дагестане резко взвинтили цены на «восстановление девственности» из-за резкого роста спроса.

Статистика свидетельствует о стремительной динамике: за последний год количество желающих сделать такую операцию в регионе увеличилось на 120%. Параллельно с этим стоимость медицинской услуги выросла на 100%. Если в прошлом году процедура обходилась в среднем в 35 тыс. руб., то сейчас минимальная цена составляет 70 тыс. руб.

Как отмечает издание, Дагестан стал новым центром интимной пластики. При этом клиентами местных клиник становятся не только жительницы региона, но и уроженки других субъектов Северного Кавказа и Центральной России, которые, по данным источника, стремятся «получить новый опыт».

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Дагестане из-за смерти девушки после операции.