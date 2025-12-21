Смертельный вирус отправил в нокдаун одного из лидеров яичной отрасли России: продукцию массово изымают

Один из ключевых игроков на рынке куриного яйца в России, ярославское ОАО «Волжанин», столкнулся с серьезным кризисом, который может изменить расклад сил в отрасли. Как выяснил «Коммерсантъ» , с 18 декабря предприятие полностью приостановило отгрузки продукции. По информации участников рынка и данным региональной ветеринарной службы, причиной блокировки поставок стало выявление на площадке предприятия очага высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). Ситуация критична тем, что на долю «Волжанина» приходится порядка 20% всего объема производства яиц в Центральном федеральном округе.

Специфика яичных фабрик предполагает колоссальную плотность посадки — в одном птичнике могут находиться сотни тысяч кур. В таких условиях вирус распространяется мгновенно, и даже один подтвержденный случай заболевания требует радикальных мер. По законам биобезопасности, после выявления очага все оставшееся поголовье в зоне заражения подлежит уничтожению, а на самой фабрике вводится жесткий карантин.

Для «Волжанина», занимающего третье место в общероссийском рейтинге производителей с годовым объемом более 1,2 млрд яиц, это означает долгие месяцы простоя.

Эксперты отрасли подчеркивают, что восстановление яичного производства — процесс трудоемкий и дорогостоящий. В отличие от бройлеров, которые растут чуть больше месяца, курице-несушке требуется до четырех месяцев только на то, чтобы достичь половой зрелости. С учетом карантинных мероприятий, дезинфекции и цикла выращивания новой популяции, предприятие сможет вернуться к полноценной работе не ранее чем через полгода.

Как отмечает «Ъ», тот удар пришелся на сложный период: рентабельность яичного бизнеса в стране рухнула с прошлогодних 38,8% до нынешних 5,5%, что делает финансовые потери от вируса особенно болезненными для компании.

Несмотря на масштаб инцидента, потребителям не стоит опасаться дефицита на полках магазинов. Представители крупнейших ритейлеров, включая сеть «Магнит», заявляют о стабильности ситуации и готовности оперативно переключиться на альтернативных поставщиков. Место «Волжанина» на прилавках ЦФО могут временно занять другие гиганты, такие как «Синявская» или «Роскар».

Тем временем ветеринарные службы региона ужесточили контроль во всей Ярославской области: птицеводческим хозяйствам рекомендовано полностью исключить контакты с дикими птицами, усилить дезинфекцию и перевести корма на обязательную термообработку.

Ранее сообщалось, в России заговорили об угрозе нового «вируса-убийцы» H5N5.