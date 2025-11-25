«Умирает каждый второй»: в России заговорили об угрозе нового «вируса-убийцы» H5N5

В штате Вашингтон зафиксирован первый в мировой практике случай гибели человека от нового штамма птичьего гриппа H5N5. Профессор кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Мурад Шахмарданов в беседе с gazetametro.ru назвал этот случай значимым событием с эпидемиологической точки зрения, подчеркнув, что инфицирование подтипом H5N5 подтверждено впервые.

Житель округа Грейс-Харбор, проходивший лечение в больнице округа Кинг с начала ноября, скончался после того, как лаборатория клинической вирусологии Медицинского университета Вашингтона обнаружила в его организме ранее не встречавшийся у людей вирус. По данным департамента здравоохранения, источником заражения могли стать домашние или дикие птицы, с которыми пациент имел продолжительный прямой контакт.

«Хотя заражения людей птичьими гриппами, такими как H5N1, ранее фиксировались, инфицирование подтипом H5N5 подтверждено впервые. Это свидетельствует о продолжении эволюции вирусов гриппа в природных резервуарах и расширении их разнообразия», — отметил Мурад Шахмарданов.

При этом эпидемиологи успокаивают: риск широкого распространения вируса среди людей остается невысоким, поскольку передачи H5N5 от человека к человеку пока не зафиксировано. Однако существует вероятность, что адаптационные мутации могут изменить эту ситуацию, что создает потенциальную угрозу пандемии с серьезными медико-социальными последствиями.

«Птичий грипп, в частности подтип H5N1, демонстрирует высокий уровень патогенности для человека. По данным ВОЗ, летальность среди подтвержденных случаев превышает 50%», — говорит эксперт.

Роспотребнадзор уже ведет мониторинг ситуации, а Государственный научный центр «Вектор» готов к выявлению и изучению вируса. Специалисты напоминают, что вирус птичьего гриппа погибает при температуре 70°C и выше, поэтому тщательная термическая обработка птицы остается ключевой мерой профилактики. Используемые в России тест-системы позволяют выявлять все актуальные циркулирующие варианты вируса гриппа H5, включая новый штамм.

В рамках эпидемиологического надзора проводится наблюдение за лицами, работающими с птицей, а на границе действует автоматизированная система «Периметр», выявляющая прибывающих из неблагополучных стран с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что по России ползет загадочный вирус, перед которым врачи бессильны.