СМИ: немецкие компании участвуют в восстановлении Мариуполя

В материале портала говорится, что немецкое присутствие в Мариуполе легко обнаружить по годовым отчетам на сайтах компаний, фотографиям и видео в соцсетях.

Одна из таких компаний — мировой строительный бренд Knauf. В фирме заявляют, что в России по-прежнему работают 4000 человек, а общий объем продаж исчисляется миллиардами долларов.

Ранее сообщалось, что подмосковные строители восстановили уже более 300 зданий в Мариуполе, который сильно пострадал в результате боев за город весной 2022 года. В администрации Мариуполя сообщили, что до конца года с помощью регионов-шефов планируется восстановить еще около 200 домов.