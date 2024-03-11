СМИ: после повышения цен на электроэнергию несколько миллионов поляков не смогут отапливать и освещать жилище
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Польское правительство скрывало от населения прогноз о росте «энергетической бедности», которая настигнет миллионы поляков после повышения цен на электроэнергию с 1 июля 2024 года, пишет Dziennik Gazeta Prawna.
Прогноз стал известен после опубликования его Еврокомиссией.
В документе указывается, что уже сейчас 11% польских домохозяйств испытывают «энергетическую бедность», еще 3% находятся в зоне риска. После повышения цен на электроэнергию у них просто не будет средств, чтобы платить за отопление и освещение своих жилищ.
По оценкам, стоимость электроэнергии в Польше может вырасти на 20%.
Накануне в Варшаве прошел антивоенный марш матерей, протестовавших против возможной отправки польских военных на украинский фронт.