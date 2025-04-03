СМИ предсказали, что торговая политика США вызовет третью рецессию в стране

Введение Соединенными Штатами торговых пошлин может послужить новым серьезным ударом, способным погрузить мировую экономику в третью рецессию за последние 17 лет, сообщил портал Axios.

В статье отмечается, что со времен Второй мировой войны глобальная экономика пережила два значительных шока: финансовый кризис, разразившийся в 2008–2009 годах, и пандемия COVID-19.

Как утверждает консалтинговая фирма Evercore, в случае реализации заявленных тарифов, американским импортерам придется ежегодно выплачивать около триллиона долларов в виде пошлин. Однако, по мнению портала, эта цифра представляется чрезмерной и маловероятной.

Ожидается, что из-за введения пошлин многие товары полностью прекратят импортироваться в США, что негативно скажется на мировой экономике, лишив ее одного из ключевых факторов роста, особенно для стран, ориентированных на экспорт, таких как Германия или Китай.

Недавно президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении «взаимных» пошлин на импортные товары из других государств. Минимальная базовая ставка установлена на уровне 10%.

При этом большая часть стран столкнется с увеличенными ставками, которые, как пояснили в управлении торгового представителя США, были рассчитаны на основе показателей дефицита в торговле между Соединенными Штатами и конкретной страной с целью достижения торгового баланса.

Ранее сообщалось, что техника Apple может сильно подорожать после введения пошлин Трампом.