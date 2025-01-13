Ряд стран ЕС призвали ЕК снизить потолок цен на российскую нефть

Шесть стран Евросоюза направили в Еврокомиссию письмо с призывом снизить потолок цен на нефть из РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова представителя ЕК Олофа Джилла.

В ЕК отметили, что письмо уже получено, и данное послание будет обсуждаться в рамках G7, потому что, уверен Джилл, решить этот вопрос должны именно союзники по G7.

Напомним, что ранее о послании со снижением потолка цен на российскую нефть заявляли представители Швеции – глава МИД Мария Мальмер Стенергард уточняла, что такое решение о снижении потолка цен способно нанести существенный урон оборонному бюджету РФ.

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении 183 российских танкеров, которые перевозят российскую нефть, а также затронули крупнейшие нефтяные и газовые компании.