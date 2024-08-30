СМИ узнали сумму убытков Telegram за 2023 год

Выручка Telegram за 2023 год составила $342 млн, операционные расходы — $108 млн, а общий убыток — около $173 млн после уплаты налогов, выяснила Financial Times.

Ранее Павел Дуров рассказывал изданию, что рассматривает возможность проведения IPO (первоначальное предложение акций широкому кругу потенциальных инвесторов). По его словам, потенциальные инвесторы оценили платформу в $30 млрд.

Теперь планы Дурова выйти на биржу оказались под угрозой после задержания предпринимателя во Франции, предупреждают эксперты FT. По их мнению, солидные рекламодатели не захотят вкладываться в платформу, которую связывают с противоправной деятельностью.

«Вы просто останетесь с криптомошенниками и рекламой быстрого похудения», — сказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа. Ему вменяется соучастие в преступлениях, которые совершались при помощи Telegram. 28 августа Дурова отправили под судебный надзор, запретив ему выезд из страны. Эксперты полагают, что судебное разбирательство может растянуться на несколько лет.