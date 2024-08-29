Судебный надзор за Павлом Дуровым может растянуться на несколько лет

Во Франции судебный надзор, который был установлен, над Павлом Дуровым, может завершиться лишь после окончания расследования и растянуться на несколько лет. Об этом сообщает информационный ресурс «Кабинет инвестора».

Введенное ограничение не предусматривает запрет на пользование интернетом и телефоном, что позволит сооснователю Telegram продолжать заниматься своей работой. А РИА Новости со ссылкой на французского адвоката Дэвида Либескинда уточняет, что Павел Дуров может в любое время обратиться к судье и просьбой об ослаблении действующего надзора.

«Павел Дуров может в любой момент обратиться к следственному судье с ходатайством о пересмотре его судебного надзора, начиная от отмены и заканчивая ослаблением. Он также может в порядке исключения и с вескими аргументами обратиться с просьбой разрешить ему совершить поездку за границу», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что сооснователь Telegram остался доволен решением, которое принял судья.