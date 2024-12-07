Со 2 января 2025 года в транспорте Москвы изменятся тарифы на проезд

С 2 января 2025 года в Москве вступят в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте, о чём сообщил 6 декабря Департамент транспорта города.

С 1 сентября стоимость проезда в метро, на Московском центральном диаметре (МЦД) и наземном транспорте по карте «Тройка» в тарифе «Кошелёк» увеличится с 57 рублей до 63 рублей.

Наиболее выгодным способом оплаты разовой поездки станет биометрия — стоимость составит 59 рублей для метро и МЦД.

«Для дальнейшего развития и эффективной работы транспортной системы мы скорректируем тарифы на проезд. Это поможет сделать городской транспорт еще более современным, а поездки в нем комфортнее и безопаснее», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Стоимость проездного на 30 дней для студентов и учащихся, который позволяет пользоваться метро, МЦК и МЦД, составляет 595 рублей. Единый проездной на месяц для студентов и учащихся стоит 875 рублей.

Стоимость поездки по единому билету на 30, 90 и 365 дней в среднем увеличится на 2 рубля. Пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК и МЦД остаются бесплатными.

Цена безлимитного проездного на 30 дней составляет 3 070 рублей.

«Тарифы на проезд в городском транспорте ниже инфляции на 25% с 2011 года. В Москве стоимость за преодоленное расстояние значительно ниже, чем в других крупных городах России», — добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что «Аэроэкспресс» поднял цены на проезд до «Домодедово» и «Шереметьево».