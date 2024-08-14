Собянин объяснил, для чего в Москве регулярно перекладывают плитку на тротуарах

Мэр Москвы Сергей Собянин пошутил, что плитку в столице перекладывают по несколько раз в год потому, что ищут зарытый клад. Его слова привел портал moskvichmag.ru.

Среди жителей российской столицы давно ходит шутка, что Лужков при уходе со своего поста сообщил Собянину, что где-то под плиткой на тротуаре спрятан клад, но не уточнил, где именно. Именно по этой причине плитку перекладывают по несколько раз в год по всей Москве. Сам Собянин заявил, что это близко к истине.

«На самом деле, это так», — указал он.

Градоначальник добавил, что под плиткой был зарыт не клад. Там спрятана «современная экономика». При этом Собянин не стал ничего уточнять и не привел никаких подробностей в подтверждение своих слов.

Ранее мэр Москвы выступил с заявлением о том, что небо Москвы надежно защищено от украинских беспилотников. После первых атак ВСУ была проведена серьезная комплексная работа, в результате которой ПВО стала успешно отражать все террористические удары с воздуха.