Собянин заявил о надежной защите московского неба от беспилотников

По словам Собянина, Москва первой столкнулась с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены на правительственные и жилые здания, а также на территорию Кремля. В ответ на эту угрозу была проведена масштабная совместная работа с различными ведомствами по укреплению воздушной обороны.

Мэр подчеркнул, что результатом этой работы стала надежная защита воздушного пространства над Москвой и Московской областью от беспилотников. Собянин отметил, что за прошедший год не было зафиксировано ни одного успешного попадания БПЛА, несмотря на продолжающиеся попытки атаковать столицу.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье приняло более 940 человек из подвергшейся нападению Курской области.