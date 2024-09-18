Собянин подписал распоряжение о денежных выплатах ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

Ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Битвы под Москвой будут произведены соответствующие денежные выплаты. Распоряжение об этом в минувший четверг, 17 сентября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин, приводится на официальном сайте столичного градоначальника.

Сообщается, что выплаты составят 40 тысяч рублей. Сейчас согласовываются все поименные списки тех, кто может рассчитывать на указанные дотации.

«Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в размере 40 тыс. руб. в связи с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин», — говорится в публикации.

Отмечается, что материальную помощь получат как собственно участники обороны Москвы, так и инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Среди них также все награжденные медалью «За оборону Москвы» и труженики тыла.

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