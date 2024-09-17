Родители более трехсот тысяч детей получают единое пособие в Подмосковье

Более 163,9 тысячи родителей Подмосковья получают единое пособие на 317,2 тысячи детей, выплату также начисляют более 8,6 тысячи беременным женщинам. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Московской области.

В сообщении уточнили, что получателями выплаты могут стать семьи, доходы которых не превышают региональный прожиточный минимум на человека. В Подмосковье он составляет 18 296 рублей. На детей в возрасте до 17 лет ее размер составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

«Напомним, что с июня текущего года изменился порядок учета алиментов в доходах семьи при назначении единого пособия. Если между родителями есть устная договоренность или нотариальное соглашение, алименты учитываются в том объеме, который указал родитель в заявлении», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Он уточнил, что размер выплаты должен быть не менее 25% МРОТ на одного ребенка, 35% - на двух детей, 50% - на трех и более детей. Отметим, что отправить заявление на получение пособия можно в электронном виде на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Москве и МО по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.