Содействие приемной Владимира Головнева поспособствовало партнерству двух крупных производств

Содействие общественной приемной приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева в Богородском городском округе помогло двум крупным металлургическим производственным компаниям стать партнерами.

Отмечается, что руководитель приемной Магомет Сакалов ведет активную деятельность по защите прав бизнеса в городе с начала 2020 года. За помощью к нему обратился руководитель производства, занимающегося обработкой металлоизделий. Компаний получила большое количество заказов, однако, имеющиеся производственные мощности не позволяли их выполнить. Целью обращения было содействие в поиске партнеров для организации промышленной кооперации.

Так, Магомет Сакалов подобрал компанию, располагающую необходимыми для производства продукции мощностями, и организовал встречу руководителей предприятий. По итогу встречи производства объединили силы для рационального использования мощностей и компенсации недостающих ресурсов и уже приступили к реализации проекта.

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