Solaris может исчезнуть из продажи в России к концу года

В России складывается парадоксальная ситуация вокруг автомобилей Solaris. Продажи модели растут, а запасы на складах дилеров стремительно сокращаются, пишет портал 110km.ru. При этом в 2026 году на заводе в Санкт-Петербурге не выпустили ни одной новой машины под этим брендом.

В январе этого года компания Hyundai-Kia лишилась права обратного выкупа производственной площадки в Северной столице. Фактически завод остановлен, и возобновление выпуска Solaris пока остается под вопросом. Дистрибьюторы распродают последние партии, накопленные за предыдущие периоды.

Аналитики рынка предупреждают: при нынешнем темпе реализации имеющихся машин их может хватить лишь до конца 2026 года. Конкуренция на автомобильном рынке усиливается, и запасы становятся критически важным ресурсом. Дилеры уже фиксируют сужение ассортимента и не исключают роста цен на оставшиеся экземпляры.

Для покупателей, которые привыкли считать Solaris доступным и надежным вариантом, такая новость может стать неприятным сюрпризом. Впрочем, окончательная судьба модели в России будет зависеть от решений производителей и динамики спроса. Не исключено, что освободившуюся нишу займут новые игроки.

