«Солидно»: выяснилось, сколько гамбургеров может себе позволить житель Подмосковья

С начала октября в России начал дорожать фастфуд. Об увеличении ценников заявили такие сети, как «Вкусно и точка», KFC, Rostic’s.

Связано это с ростом НДС для бургеров до 20%. Однако, подчеркнула профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, количество бургеров, которое может себе позволить житель Московской области с тех пор, как в России появилось первое фастфуд-заведение, значительно выросло.

«Времена, когда гамбургер можно было приобрести за​ 1 рубль 50 копеек, чизбургер — за 1 рубль 75 копеек, «Биг Мак» — за 3 рубля 75 копеек, а «Филе-о-фиш» — за 3 рубля 25 копеек, уже, к сожалению, не вернешь. За более чем 30 лет многое что изменилось. Минимальная заработная плата в СССР в 1990 годы была равна 70 рублям или, в переводе на гамбургеры​ — ​ 46,7 гамбургера сети «Макдональдс», — рассказала Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сегодня цены в таких заведениях серьезно выросли, но и доходы подтягиваются следом, отметила эксперт.

«Если оценивать ситуацию по трем самым популярным точкам питания, после смены ценников в начале октября «Вкусно и точка» продает гамбургер за 65 рублей, KFC — за 99 рублей, а Бургер Кинг — почти за 80 рублей. Средняя заработная плата по Московской области в 2023 году составляет 69 092 рубля или…барабанная дробь — 849 гамбургеров! Солидно», — подсчитала экономист.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская добавила: готовить фастфуд можно и дома, но это будет уже другой рецепт и другой вкус.

«К тому же не нужно забывать, что основная задача любого фастфуда — экономия времени. При растущей стоимости оплаты труда, даже и немного подорожавший гамбургер все равно останется привлекательным в паре цена-качество. Будет ли домашний фастфуд дешевле, тоже спорный вопрос, так как розничные цены всегда выше оптовых», — уточнила эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что НДС на бургеры в России вырос вдвое.