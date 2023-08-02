Сопровождаемые Мининвестом Подмосковья проекты принесут региону 2,7 триллиона рублей

Свыше 1,1 тысячи инвестпроектов на сумму 2,7 триллиона рублей находятся на сопровождении специалистов министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Об этом сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Данные проекты находятся на разных стадиях реализации, уточнила министр. Некоторые производства уже запущены, однако продолжают оставаться на сопровождении ведомства в части получения различных мер поддержки.

Зиновьева добавила, что число сопровождаемых специалистами Мининвеста проектов на десять-двенадцать процентов превышает показатель досанкционного периода.

«Помимо значительных инвестиций в экономику Подмосковья эти проекты также принесут региону почти 260 тысяч новых рабочих мест», — отметила Зиновьева.

Инвестиционные проекты реализуются в Подмосковье в соответствии и региональным инвестстандартом. Московская область успешно внедрила все пять элементов данного стандарта и продолжает их улучшать, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером в России по числу ОЭЗ.