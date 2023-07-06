Сорок миллионов рублей было инвестировано в новый склад в подмосковной Балашихе

Минжилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания склада хранения металлических изделий в Балашихе. Отмечается, что застройщиком выступал индивидуальный предприниматель.

Ожидается, что здание общей площадью чуть более одной тысячи квадратных метров будет использоваться для хранения гнутых профилей и изделий из оцинкованной стали. При этом благодаря реализации проекта в муниципалитет создано одиннадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.