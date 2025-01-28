Состояние 500 богатейших людей планеты уменьшилось на $108 млрд из-за DeepSeek

Состояние 500 самых состоятельных людей мира в понедельник, 27 января, упало в общей сложности на $108 млрд из-за снижения акций технологических компаний, вызванного успехом китайского чат-бота DeepSeek-R1, сообщило агентство Bloomberg.

Ларри Эллисон, соучредитель Oracle Corp., понес убытки в $22,6 млрд, однако это составило только 12% от его состояния. Майкл Делл, основатель Dell, утратил $13 млрд, а Чанпэн Чжао, глава Binance, — $12,1 млрд.

Индекс NASDAQ Composite снизился на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%. Запуск китайского чат-бота также повлиял на европейские рынки. Акции Siemens, производителя оборудования для ИИ, упали на 19,9%.

На прошлой неделе DeepSeek представила обновленный искусственный интеллект, который, по утверждению разработчиков, способен конкурировать с ChatGPT от OpenAI, при этом затраты на его разработку были значительно ниже, чем у американских аналогов.

Ранее сообщалось, что Nvidia потеряла более $600 млрд на фоне конкуренции с китайским ИИ. Состояние генерального директора Дженсена Хуана сократилось на $21 млрд. В настоящее время, согласно Bloomberg Billionaires Index, его активы составляют $101 млрд.