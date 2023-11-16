Сотрудничество Московской области и Китая выходит на новый уровень

Перспективы развития промышленности и предпринимательства в Подмосковье обсудили на рабочей сессии в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске.

Участие в дискуссии приняли представители Московской области и КНР — политики, инвесторы и экспортеры, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Модератором встречи стал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, а главной темой — продвижение взаимодействия между Подмосковьем и Китаем, которое активно трансформируется как в экспортных, так и в инвестиционных вопросах.

Как отметила глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, на счету региона порядка десяти процентов от общего товарооборота России и КНР.

«Важно и то, что наш экспорт не является сырьевым — у нас попросту нет ресурсов. Наши экспортеры — это производственники. И их поддержку мы будем усиливать в том числе развивая экспортные сервисы», — указала министр.

Екатерина Зиновьева также обратила внимание на то, что на площадке «Гринвуд», где прошла рабочая сессия, работают сто семьдесят китайских предприятий, поэтому, подчеркнула она, взаимодействие Подмосковья с китайскими инвесторами можно назвать проверенным и надежным.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Китай. Глава региона отмечал, что цель поездки была связана с экономикой, бизнесом и предприятиями.