Сотрудники ИТ-компаний Подмосковья могут принять участие в вебинарах «цифровых атташе»
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты компаний Подмосковья, работающих в сфере ИТ, могут принять участие в вебинарах «цифровых атташе». Об этом сообщает телеканал «360».
Под «цифровым атташе» подразумевается государственный гражданский служащий и штатный сотрудник Торгового представительства РФ в зарубежной стране. Он выстраивает коммуникации между российскими ИТ-компаниями и контрагентами, в том числе государственными структурами. Таким образом, оказывается поддержка российским экспортерами в сфере ПО, радиоэлектроники в странах пребывания.
Вебинары будут проходить по понедельникам и пятницам с 14:00 до 15:00. В их рамках будут организованы совещания в гибридном формате, цель которых — обучить «цифровых атташе» и поддержать ИТ-компании в расширении за рубежом.
Подать заявку на участие можно до 29 декабря. Подробная информация представлена на официальном сайте проектного офиса.
