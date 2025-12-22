Сотрудники ИТ-компаний Подмосковья могут принять участие в вебинарах «цифровых атташе»

Специалисты компаний Подмосковья, работающих в сфере ИТ, могут принять участие в вебинарах «цифровых атташе». Об этом сообщает телеканал «360» .

Под «цифровым атташе» подразумевается государственный гражданский служащий и штатный сотрудник Торгового представительства РФ в зарубежной стране. Он выстраивает коммуникации между российскими ИТ-компаниями и контрагентами, в том числе государственными структурами. Таким образом, оказывается поддержка российским экспортерами в сфере ПО, радиоэлектроники в странах пребывания.

Вебинары будут проходить по понедельникам и пятницам с 14:00 до 15:00. В их рамках будут организованы совещания в гибридном формате, цель которых — обучить «цифровых атташе» и поддержать ИТ-компании в расширении за рубежом.

Подать заявку на участие можно до 29 декабря. Подробная информация представлена на официальном сайте проектного офиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе областных индустриальных парков. Он отметил, что большинство резидентов — это российские предприятия.